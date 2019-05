Drei Kirchengemeinden gemeinsam unter freiem Himmel

Lorsch/Einhausen.Gleich drei evangelische Kirchengemeinden feierten in Lorsch den Gottesdienst zu Christi-Himmelfahrt gemeinsam unter freiem Himmel. Die Kirchengemeinden aus Schwanheim, Einhausen und Lorsch hatten in den Kirchgarten neben der evangelischen Kirche in Lorsch eingeladen. Gestaltet wurde der Openair-Gottesdienst am Wingertsberg dann auch gemeinsam von Pfarrerin Katrin Hildenbrand aus Einhausen, Pfarrer Hans Greifenstein aus Schwanheim und Pfarrer Thomas Blöcher aus Lorsch. / tz

