Drei parkende Autos beschädigt

Einhausen.Im Zeitraum zwischen Samstagabend (12. Januar) gegen 19.30 Uhr und Sonntagmorgen (13.) um 8 Uhr wurden in der Straße Im Böhlchen drei geparkte Pkw durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren beschädigt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen grauen Toyota Auris einen schwarzen Ford Focus und einen weißen VW Caddy. Der Verursacher entfernte sich laut Polizeibericht unerlaubt vom Unfallort. An den geschädigten Autos seien „blaue“ Lackspuren“ hinterlassen worden. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 700 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Heppenheim zu wenden (Telefon: 06252/ 706-0). red

