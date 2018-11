Dunkelmänner meiden Häuser mit viel Licht

Einhausen.Statistisch gesehen kommt es in Deutschland alle fünf Minuten zu einem Einbruch oder Einbruchsversuch. Zwar ist die Zahl der Delikte im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent zurückgegangen, doch die laut Kriminalstatistik 116 540 Einbruchsdelikte sind vor allem für die Betroffenen eine große Belastung.

Dabei ist der größte Schaden nicht der erlittene Verlust. „Es ist die Verletzung der Privatsphäre, die Nestbeschmutzung durch Fremde“, die nachhaltig die Psyche beeinflusst, sagt Christel Shelton von der polizeilichen Präventionsberatung.

Auf Einladung der Wirtschaftsvereinigung Einhausen (WVE) war sie ins Bürgerhaus gekommen, um über weit verbreitete Irrtümer und mögliche Schutzmaßnahmen aufmerksam zu machen. Mit praktischen Beispielen aus der Arbeit der Polizei machte sie die Thematik anschaulich und verstand es, dem Abend sogar eine unterhaltsame Note zu geben.

Falsche Sparsamkeit

So wies sie auf die Gefahren von falsch angewendeter Sparsamkeit hin. Denn das „Nonplusultra“ der möglichen Schutzmaßnahmen sei, Anwesenheit vorzutäuschen. Und das tue man eben nicht, wenn beim Verlassen des Hauses alle Lichter gelöscht werden und lediglich die Haustür beleuchtet ist. Das sei für jeden ein deutlicher Hinweis, dass niemand zu Hause ist, empfahl sie den Zuhörern, es auf dem späteren Heimweg durch den Ort selbst einmal zu testen. Einbrecher suchten sich ihre Objekte eher zufällig aus und da, wo die Chancen offenkundig sind, werde es probiert.

„Mehr Geld kann man nicht sparen“, ist für Christel Shelton Licht das absolut beste Mittel, auch wegen der heutigen LED-Technik. Sie lasse generell drei Zimmer beleuchtet, wenn sie das Haus verlasse.

Es gibt aber noch viele andere Indizien für Abwesenheit. Das fehlende Auto in der Einfahrt beispielsweise in der Urlaubszeit. Hier könne man gegebenenfalls einem Nachbarn den Platz zum Abstellen des Autos anbieten.

Auch die am Tag der Müllabfuhr noch vereinzelt draußen stehende Mülltonne sei ein Hinweis. Quasi eine Einladung für Einbrecher sei die Ansage auf dem Anrufbeantworter, dass man in Urlaub sei – und das bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Generell sei eine wachsame und informierte Nachbarschaft eine große Hilfe, sei es um den Briefkasten bei längerer Abwesenheit zu leeren oder Blumen zu gießen.

Wie eine Umfrage unter Tätern im Gefängnis ergeben habe, sei der größte Hinderungsgrund für Einbrecher nicht der Hund, sondern sichtbare Sicherungstechnik. Auch sei der Einbrecher in der Regel nicht bewaffnet oder auffällig maskiert, wie es die Werbung gerne zeige. Eine große Tätergruppe unter den Einbrechern seien zudem Frauen und Kinder.

Um in ein Haus zu gelangen, werde nur selten der Weg über die Haustür gewählt, denn diese sei das stabilste Element. Die meisten Einbrüche – über die Hälfte – erfolgten über die Terrassentür, etwa ein Drittel über Fenster.

Hier seien Sicherungsmaßnahmen durch Nachrüstung möglich und sinnvoll. Dass die Einbruchsdelikte bereits im zweiten Jahr rückläufig seien, wird auch mit besserer Sicherheitstechnik begründet. Wenn es zu lang dauert, eine Tür oder ein Fenster aufzuhebeln und es mit zu viel Geräusch verbunden ist, bleibt es oft beim Versuch. Ungesicherte Bauelemente machen den Einstieg in ein Gebäude dagegen in Sekundenschnelle zu einem Kinderspiel und in aller Regel wird dafür lediglich ein 40 Zentimeter langer Schraubenzieher benötigt.

Förderung ist möglich

Christel Shelton stellte die verschiedenen mechanischen Sicherungsmöglichkeiten vor und verwies auch auf die Fördermöglichkeiten für entsprechende Maßnahmen. Auch aus versicherungstechnischen Gründen sei es wichtig, dass die Nachrüstung nur durch einen Fachbetrieb vorgenommen wird.

Eine Auflistung der Fachbetriebe gebe es beim Landeskriminalamt und sei auch im Internet abrufbar. Mitgebracht hatte die Polizeibeamtin auch eine Broschüre mit hilfreichen Informationen gegen ungebetene Gäste.

Mit einem kleinen Präsent dankte die Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung, Ingeborg Kude, für den interessanten Vortrag..

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.11.2018