Edith Lüdtke bleibt Chefin des Frauentreffs

Einhausen.Edith Lüdtke bleibt Vorsitzende beim Frauentreff Mobile in der Weschnitzgemeinde. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde sie für zwei weitere Jahre an die Spitze des Vereins gewählt. Ebenfalls wurden ohne Gegenstimme ihre Stellvertreterin Sonja Golla Schriftführerin und Rechnerin Dorothea Still so wie die Beisitzerinnen Angelika Moll und Juliette Herrlich in ihren Ämtern bestätigt. Als

...