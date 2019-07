Ehepaar Mink feiert diamantene Hochzeit

Einhausen.Diamantene Hochzeit feierten am Mittwoch Karin und Helmut Mink in Einhausen. Beide sind in Worms-Horchheim geboren, wo sie auch bis vor 14 Jahren lebten. Dann zogen sie nach Einhausen in die Nähe ihrer Tochter, die schon länger in der Weschnitzgemeinde heimisch geworden ist und sich hier wohlfühlt.

Die gelernte Schneiderin Karin Mink kümmerte sich vornehmlich um Haushalt und Familie mit drei Kindern, bevor sie wieder beruflich in der evangelischen Kirchengemeinde ihrer Heimatstadt arbeitete. Die Handarbeit blieb dabei all die Jahre ihr Hobby. Ehemann Helmut hat Gärtner gelernt und kümmerte sich 39 Jahre lang um die Pflanzen der Stadt. Seine Kenntnisse in der Gartenarbeit kommt auch dem Obst- und Gartenbauverein in Einhausen zugute, dem er sich ebenso angeschlossen hat wie der Behindertensportgemeinschaft. tz/Bild: Lotz

