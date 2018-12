Ein Jubiläumsjahr der Superlative

Einhausen.Eine Zahl prägte das Jahr in Einhausen: 1250. So alt ist der Ort offiziell. Die Berechnung bezieht sich auf die Ersterwähnung von „Husun“ im Lorscher Codex. Die Schenkung an das Kloster ist auf den 1. August 768 datiert. Der runde Geburtstag wurde gebührend gefeiert. Zum Jubiläum gab es 24 kulturelle, musikalische, informative und festliche Veranstaltungen.

Mit einem prallen Programm

