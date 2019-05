Einblicke in die Pilzzucht-Anlage

Einhausen.Die CDU Einhausen veranstaltet am 16. Juni wieder eine Radtour in die nähere Umgebung. Bei der Fahrt nach Bürstadt wird die „Rhein-Neckar Pilz GmbH“ besucht. Dort ist eine Führung geplant. Neben einem Rundgang durch die Anlage werde es genügend Zeit für Fragen und Erklärungen zur Technik, der Ernte, zur Weiterverarbeitung und zum Vertrieb der Produkte geben, heißt es in der Ankündigung der

...