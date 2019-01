Einbrecher flieht vor Bewohner

Einhausen.Schreck zur Mittagszeit: In seinem Haus in der Schwanheimer Straße entdeckte ein Einhäuser am Montag, 28. Januar, gegen 13 Uhr einen Einbrecher auf frischer Tat. Der bislang noch unbekannter Kriminelle hatte sich nach Angaben der Polizei durch die Eingangstür Zutritt zu dem Anwesen verschafft. Aus einer Geldbörse entnahm er nach ersten Erkenntnissen gerade 300 Euro, als er von dem Bewohner

...