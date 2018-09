Einbrecher im Einfamilienhaus

Einhausen.Mehrere Einbrüche im Laufe des Wochenendes an der Bergstraße – darunter auch in Einhausen – beschäftigen die Polizei. Ermittlungen wurden aufgenommen, Zeugen werden gesucht.

Noch unbekannte Täter hatten aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heerwegstraße in Groß-Rohrheim Bargeld gestohlen. Keine Beute haben Unbekannte dagegen bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Weinbergstraße im Birkenauer Ortsteil Nieder-Liebersbach gemacht. Sie hatten ein Terrassenfenster aufgehebelt und das gesamte Wohnhaus durchsucht.

Durch eine aufgebrochene Terrassentür verschafften sich Einbrecher im Laufe des Sonntags ebenfalls gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Bensheimer Straße in Einhausen. Der Tatzeitraum lag nach Angaben der Polizei zwischen 14.30 Uhr und circa 21.30 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen hatten es die Täter in Einhausen auf Schmuck abgesehen. Der genaue Wert der Beute steht jedoch nicht fest.

Hinweise zu den Taten nimmt die Kripo in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.09.2018