Einführung ins Amt am 2. Juli

Einhausen.Helmut Glanzner wird am 2. Juli in seine zweite Amtszeit als Bürgermeister von Einhausen eingeführt. Den Termin am letzten Donnerstag vor den Sommerferien gab der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Ingo Bettels, gestern Abend bei der Sitzung des Ortsparlaments bekannt. Den Rahmen wird eine Sondersitzung der Gemeindevertretung in der neuen Mehrzweckhalle bilden. Helmut Glanzner wurde bei der Wahl am 2. Februar mit 73 Prozent Ja-Stimmen im Amt bestätigt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Offiziell startet die zweite Amtszeit am 1. August. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.02.2020