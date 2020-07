Einhausen ist erstmals bei der Aktion „Stadtradeln“ dabei

Einhausen.Die Weschnitzgemeinde wird sich in diesem Jahr erstmals an der Aktion Stadtradeln beteiligen. Vom 14. September bis zum 4. Oktober sollen die Einhäuser kräftig in die Pedale treten, um für die Kommune Kilometer zu sammeln. Den Termin hat jetzt der Gemeindevorstand beschlossen. Im Rathaus laufen die Vorbereitungen für die Einhäuser Premiere bei dem Wettbewerb allerdings schon seit

...