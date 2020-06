Einhausen ist Startpunkt für eine abwechslungsreiche Radtour durchs Ried

Einhausen.Warum in die Ferne reisen, wenn das Gute liegt so nah? Was schon Goethe wusste, soll auch für die neue „Familienerlebnis-Radroute-Ried“ gelten. Mit dem abgewandelten Zitat haben die beteiligten Kommunen vor dem Beamtenbau in Neuschloß ihr neues Gemeinschaftsprojekt vorgestellt: Eine 65 Kilometer lange Radschleife, die auf bestehenden Wegen durch Naturschutzgebiete, Wald und über Felder führt

