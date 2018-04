Einhausen lädt zum Festwochenende ein

Anzeige

Einhausen.Die Weschnitzgemeinde ist 1250 Jahre alt. Das stolze Alter – es ist mit der Ersterwähnung von Husun beziehungsweise Hausen 768 im Lorscher Codex belegt – wird das ganze Jahr hindurch mit vielen besonderen Veranstaltungen gewürdigt. Am kommenden Wochenende steht der offizielle Festakt an – und auch dieser Termin verspricht, unterhaltsam zu werden.

Ein abwechslungsreiches Programm mit interessanten Gästen ist jedenfalls organisiert. Jeder ist willkommen, gefeiert wird ab morgen (27.), 19.30 Uhr, in der Sporthalle. Am Freitag liegt der Schwerpunkt auf der akademischen Feier, am Samstag (28.) kommen bei einem Heimatabend einige der ältesten Einhäuser zu Wort.

In der Sporthalle wollen morgen unter anderem Staatssekretär Thomas Metz in Vertretung von Ministerpräsident Volker Bouffier und Landrat Christian Engelhardt persönlich zum Einhäuser Jubiläum gratulieren. Auch Michael Meister wird eine Rede halten. Der Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär im Bundesbildungsministerium hat schließlich sogar die Schirmherrschaft für den Festakt übernommen.