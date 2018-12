Einstimmiges Ja für Gedenken an jüdische Familie

Einhausen.An das Schicksal der am 10. November 1938 aus Einhausen vertriebenen letzten jüdischen Familie Lösermann soll mit einer Umbenennung des Weges am südwestlichen Weschnitzufer – von der steinernen Brücke bis zum Steg an der Großen Teilung – erinnert werden. Einstimmig befürwortete die Gemeindevertretung bei ihrer letzten Sitzung des Jahres grundsätzlich den Antrag der SPD.

Weitere ...