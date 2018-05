Anzeige

Einhausen.Die Überraschung stand den französischen Gästen ins Gesicht geschrieben, als Einhausens Bürgermeister Helmut Glanzner die Delegation aus Ouroux sur Saône während eines Empfangs in ihrer Muttersprache begrüßte. Rund 60 Nachwuchsfußballer mit Trainern, Betreuern und Eltern weilten am Pfingstwochenende in Südhessen, um ihre Freunde bei der Sportgemeinde (SGE) zu besuchen.

Seit mehr als 30 Jahre pflegen die beiden Sportvereine eine enge Freundschaft und besuchen sich im Wechsel gegenseitig. Da war es für die Gemeinde um Bürgermeister Glanzner keine Frage – die Gäste aus dem Nachbarland wurden offiziell empfangen. Helmut Glanzner machte während seiner Ansprache deutlich, dass er sich besonders freute, die Abordnung in der frisch renovierten Sporthalle willkommen heißen zu können. Daran, dass Einhausen stolz auf die neugestaltete Sportstätte ist, ließ er keinen Zweifel. Woher die vielen Giggel aus Schokolade kommen, erklärte er den französischen Gästen ebenfalls. Wegen des 1250-jährigen Jubiläums wurde das Wappentier der Weschnitzgemeinde als süße Leckerei gegossen, um es besonderen Besuchern im Jubiläumsjahr als Gastgeschenk überreichen zu können.

Obstbäume, ein Giggel und Geld

Anschließend führte Glanzner aus, wie wichtig Freundschaften und Partnerschaften über die Landesgrenzen hinweg sind – gerade den Sport bezeichnete er als ideale Plattform dafür. Glanzner bedankte sich auch bei den zahlreichen Einhäuser Familien, die Gäste aufgenommen hatten, denn ohne sie wäre ein solcher Besuch gar nicht erst möglich. Als Gastgeschenk überreichte er seinem Amtskollegen aus Ouroux, Jean-Michel Desmard zwei Obstbäumchen und einen Giggel, der aus Kunststoff und Holz gebaut war. Für den Jugendleiter des Gastvereins JS Ouroux, Daniel Jeault, gab es eine finanzielle Zuwendung für die Reisekosten.