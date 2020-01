Engagiert in der Bücherei, beim TVE und für die Natur

Einhausen.Den Neujahrsempfang am Samstagabend nutzte die Gemeinde in diesem Jahr, um engagierte Bürger zu würdigen, die seit vielen Jahren wichtige Aufgaben in Einhausen übernehmen, dabei jedoch eher selten im Licht der Öffentlichkeit stehen.

So etwa Mike Kude, der seit über 25 Jahren für das Jagdrevier Einhausen Süd/Bruch aktiv ist und sich dabei auch tatkräftig und auch finanziell für

...