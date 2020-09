Erntedank-Gottesdienst unter freiem Himmel

Einhausen.Unter dem Thema „Geschenkt“ steht das Erntedankfest 2020 in der katholischen Pfarrgemeinde St. Michael Einhausen. Das hat seinen Grund, erklärt Pfarrer Klaus Rein. Für kurze Zeit schließlich waren in diesem Jahr leere Regale zu sehen, weil es in Lebensmittelgeschäften keine Nudeln und kein Mehl mehr gab, die Hefe war aus und Klopapier wurde von den Einkaufenden vergebens gesucht.

In der

...