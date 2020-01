Erste Briefwahlscheine wurden schon beantragt

Einhausen.Noch knapp vier Wochen sind es bis zur Bürgermeisterwahl in Einhausen. Am Sonntag, 2. Februar werden die Bürger der Weschnitzgemeinde zu den Wahlurnen gerufen. Mit Helmut Glanzner gibt es nur einen einzigen Kandidaten. Der Rathauschef strebt seine zweite Amtszeit an und hofft trotz mangelnder Konkurrenz auf eine hohe Wahlbeteiligung. Vor sechs Jahren hatten 68,8 Prozent der Bürger ihr

...