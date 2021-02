Erster Kunde stand schon um 9 Uhr in der neuen Postfiliale

Einhausen.Der erste Kunde stand gestern bereits unmittelbar nach der Öffnung um 9 Uhr an der Ladentheke der neuen Postfiliale im Geschenkehaus Rau. Und schon am ersten Tag nach der Neueröffnung konnten die Mitarbeiter erleben, wie hoch die Besucherfrequenz aufgrund der neuen Dienstleistung sein kann. Beim Vor-Ort-Besuch unserer Zeitung gegen 10.30 Uhr gaben sich die Kunden buchstäblich die Klinke in die

...