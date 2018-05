Anzeige

Einhausen. In knapp sechs Wochen starten die Deutschen Radsportmeisterschaften in Einhausen. Zunächst beginnen die Titelkämpfe am Freitag, 29. Juni, um 12 Uhr mit dem Zeitfahren. Am Samstag, 30. Juni, werden dann um 16 Uhr die Frauen auf die Strecke geschickt. Absoluter Höhepunkt der Meisterschaften dann am Sonntag um 11 Uhr: Zu diesem Zeitpunkt startet das Rennen der Männer.

Und in Einhausen wird etwas eingeführt, das es bisher noch nicht bei den nationalen Titelkämpfen gab: eine Deutsche Team-Meisterschaft der Jedermänner. Am Sonntag, 1. Juli, können Hobbysportler um 8 Uhr am Wettkampf teilnehmen. Zieleinfahrt wird unmittelbar vor dem Start der Männer-Elite sein. 60 Kilometer - also fünf Runden auf dem Zwölf-Kilometer-Kurs - sind zu absolvieren. Im Vordergrund der Veranstaltung stehen der Teamgedanke und der Spaß am Radsport. Deswegen haben die Organisatoren das Motto ausgegeben: „Mach Deinen Verein, deine Firma fit - mach bei den Jedermännern mit.“ red

