Es geht bergauf für die Kunstradfahrer

Einhausen.Der Kunstradsport hat beim Radfahrerverein (RV26) Einhausen eine große Tradition. Der Verein fuhr seit seinem Bestehen viele Erfolge ein und holte bedeutende Titel in die Weschnitzgemeinde. Unvergessen sind Yvonne Jäger und Katja Schelshorn, die in den 1990er Jahren mit dem Zweier Europa- und sogar Weltmeisterinnen wurden. Auch dadurch wurde der Verein zu einem Aushängeschild in dieser

...