Etatberatung in 20 Minuten

Einhausen.Gerade mal 20 Minuten benötigte der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag zur Beratung des Haushaltsplanes 2019. Vorbei die Zeiten, als die Fraktionen noch mehrere Stunden lang über Grundsätzliches diskutierten oder auch nur um kleine Einzelmaßnahmen schacherten. Der einmütig befürwortete Vorschlag der CDU, 2000 Euro für die Pflanzung von zehn Bäumen in der Feldgemarkung zusätzlich einzustellen, blieb die einzige von den Fraktionen eingebrachte Änderung des von Bürgermeister Helmut Glanzner im Dezember eingebrachten Etatentwurfs.

Der Rathauschef hatte das Zahlenwerk im Vorfeld der Ausschusssitzung bei Klausurtagungen von CDU, SPD und Grünen jeweils im Detail erläutert. Als Ergebnis ist bei den meisten Gemeindevertretern wohl hängen geblieben, was Michael Reeg (Grüne) so zusammenfasste: „Es ist ein Haushalt mit wenig Spielraum.“ Gerade mal ein Überschuss in Höhe von 10 700 Euro verbleibt – nach Einarbeitung des CDU-Antrags – im für die Genehmigung relevanten Ergebnishaushalt. Und das bei einem Gesamtvolumen von über 13,5 Millionen Euro. Um den ausgeglichenen Haushalt ermöglichen zu können, wird die Grundsteuer B von 400 auf 495 Punkte angehoben. Einer der Gründe für die schwierige Haushaltssituation sei ein entgegen der Prognosen eingetretener Rückgang bei den Einnahmen aus Einkommensteueranteilen.

CDU und SPD stimmten im Ausschuss mit „Ja“, Michael Reeg enthielt sich, da die Grünen das Thema noch intern beraten wollen.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 31.01.2019