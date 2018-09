Fast die 1250-Jahrfeier vergessen

Einhausen.Mitglieder des Vereins zur Erhaltung der Tradition (VzEdT) haben derzeit jede Menge zu tun. Die Vorbereitungszeit für das wichtigste Fest in Einhausen hat begonnen: die Giggels-Käbb. In einem Monat, am 7. Oktober (Sonntag), wird sich als Höhepunkt wieder der Kerweumzug durch die Straßen der Gemeinde schlängeln.

Dass die Motivwagen auch diesmal ein Hingucker sein werden, darauf ist

...