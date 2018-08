Anzeige

Einhausen.Traditionell zum Saisonbeginn lädt der Ball-Spiel-Club alle Mitglieder, Freunde und Gönner zum Grillfest am Samstag, 11. August, ab 19 Uhr ein. Da die Grillhütte in der Wolfshecke wegen Waldbrandgefahr gesperrt ist, findet die Fete im Foyer der Sporthalle statt. In diesem Jahr hat sich auch der TTC Fremersdorf aus dem Saarland angesagt, mit dem der BSC seit 1986 freundschaftliche Beziehungen pflegt. Auch die Bevölkerung ist zu einem kühlen Bier willkommen. Leckere Speisen können auch mitgenommen werden.

Ab 13 Uhr beginnt in der Sporthalle das alljährliche Tischtennis-Sommerturnier für alle Aktiven und Hobbyspieler.

Nach der Sommerpause startet bereits am morgigen Mittwoch, 8. August, das Tischtennistraining zu den gewohnten Zeiten zur Vorbereitung auf die neue Punktrunde, die in der ersten Septemberwoche mit Spielen für alle BSC-Mannschaften beginnt. std