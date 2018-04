Anzeige

Zu einem dieser Treffen waren jetzt neun Personen gekommen, deren Heimat Afghanistan oder Syrien ist. Auf die Frage, was sie sich denn am meisten wünschen, war die einhellige Antwort: „Arbeit“. Die 26-jährige Sabrin aus Syrien berichtete beispielsweise, dass sie in ihrem Heimatland in einem Krankenhaus in Damaskus als Krankenpflegerin gearbeitet hat. Sie nehme an Deutschkursen teil und habe schon viele Bewerbungen geschrieben – aber bis jetzt ohne Antwort. Auch der 36-jährige Shahram Yosuf hat in Afghanistan als Krankenpfleger in Afghanistan gearbeitet. Der evangelische Mann ist mit seiner muslimischen Ehefrau Ghasala, die in Afghanistan als Lehrerin gearbeitet hat, seit drei Jahren in Deutschland und hat inzwischen drei Töchter, die jüngste ist noch kein Monat alt. Auch er besucht die Deutschkurse für Ausländer, spricht inzwischen schon relativ gut Deutsch und macht gerade den Führerschein. Und auch er würde gern in seinem Beruf als Krankenpfleger arbeiten und sucht einen Arbeitsplatz.

Fahrradanhänger gesucht

Die Flüchtlinge, die in Einhausen untergebracht sind, dürfen inzwischen alle arbeiten, so Yosuf. Drei weitere Mädchen und Frauen zwischen 20 und 28 Jahre alt, waren kurz nach dem Schulabschluss geflohen und sind dabei, Deutsch zu lernen. Sabrin und Shahram dankten vor allem Axel und Martina Kopatschek sowie Ingrid Gärtner für ihre Hilfe und Freundlichkeit in den vergangenen Jahren. Vor allem Ingrid Gärtner gebe ihnen das Gefühl von Familie. Sie wiederum, die vor Jahren ihren Sohn durch einen tragischen Unfall verloren hat, freut sich täglich über die jungen Menschen und die Familien mit ihren Kindern, die sie inzwischen als „Ersatzenkel“ sieht.

Gärtner dankte ihrerseits ihren Nachbarn für eine regelmäßige finanzielle Unterstützung, die sie in verschiedenen Formen an die Flüchtlinge weitergibt. Sie bittet die Einhäuser Bürger sich bei ihr zu melden, wenn sie einen nicht mehr gebrauchten Fahrradhänger günstig abzugeben haben – genau so etwas wird gerade gebraucht. Außerdem sucht Shahram Yosuf für sich und seine drei Töchter eine Wohnung. Er würde bei Bedarf auch die Gartenarbeit des Grundstücks übernehmen, so der Krankenpfleger, der zurzeit bei im Garten von Ingrid Gärtner mithilft. Momentan wohnt die fünfköpfige Familie mit zwei weiteren Frauen zusammen in einer Flüchtlingsunterkunft. Interessierte können bei Ingrid Gärtner unter 06251/1389955 mehr erfahren. par

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.04.2018