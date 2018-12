Franz Lambert beim Neujahrsempfang

Einhausen.Franz Lambert wird am 19. Januar beim Neujahrsempfang der Gemeinde Einhausen in die Tasten seiner Orgel greifen. Die Veranstaltung in der Sporthalle beginnt um 19.30 Uhr. Der Organist aus Sonderbach war bereits im vergangenen Sommer beim Fußballspiel der Landtagself gegen eine Bergsträßer Bürgermeister- und Verwaltungs-Auswahl in Einhausen zu Gast (unser Bild). Außerdem wird das Musikcorps beim Jahresauftakt der Gemeinde musikalisch für beste Unterhaltung sorgen. kel/

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.12.2018