Frühlingsmarkt: Anmelden bis Freitag möglich

Einhausen.Die Planungen für den Frühlingsmarkt am 4. und 5. Mai rund ums Rathaus in Einhausen sind in vollem Gange. Viele Anmeldungen sind bereits eingetroffen, die Bandbreite der Aussteller ist groß. Von Keramik und Töpferkunst über Holzfiguren, Tiffany, Schmuck aus Perlen bis hin zu selbstgemachten Ponchos und Honigprodukten reicht sie. Aussteller kommen sogar aus Mannheim, um in Einhausen ihre Waren zu präsentieren.

Beim Frühlingsmarkt wird auch für das leibliche Wohl und für Attraktionen für Kinder gesorgt sein. Ebenso wird es ein Bühnenprogramm geben, das an beiden Tagen Besucher und Aussteller erfreuen soll. Das Marktangebot wird durch einen verkaufsoffenen Sonntag der Geschäfte im Ortskern erweitert. Zudem öffnet auch das Rathaus am 5. Mai seine Pforten und lädt zum Tag der offenen Tür. Behördengänge können entspannt erledigt werden.

Zeitgleich startet am 5. Mai um 9.30 Uhr die Grenzfahrt mit dem Fahrrad am Feuerwehrhaus. Sie endet pünktlich zum Frühschoppen auf dem Frühlingsmarkt, sodass sich die Teilnehmer nach ihrer Rundfahrt bei Musik dort stärken und anschließend noch etwas bummeln gehen können.

Wer sich noch zum Einhäuser Frühlingsmarkt anmelden möchte, sollte sich beeilen. Am kommenden Freitag (1.) ist Anmeldeschluss. Alle Informationen und das Anmeldeformular gibt es auf der Homepage der Gemeinde oder im Rathaus bei Melanie Prunzel. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.02.2019