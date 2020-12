„Für die Bürger die sparsamste Variante“

Einhausen.Mit den Stimmen von CDU und SPD hat die Gemeindevertretung bei ihrer letzten Sitzung des Jahres den Neubau eines vier Meter breiten Weschnitzstegs etwa 25 Meter westlich der bestehenden Schulstegs auf den Weg gebracht. „Wir sind überzeugt davon, dass wir die richtige Entscheidung für unsere Heimatgemeinde getroffen haben“, schreiben die Christdemokraten in einer Pressemitteilung zum Thema.

Die Christdemokraten erinnern daran, dass bereits im Jahr 2018 aus wirtschaftlichen Gründen die Grundsatzentscheidung getroffen wurde, den vorhandenen Schulsteg durch einen Neubau zu ersetzen. „In der Sitzung des Bau- Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschusses am 18. Oktober 2018 wurde die Empfehlung eines Neubaus nach Darlegung überzeugender Argumente aller wichtiger Faktoren durch den KMB einstimmig mit den Stimmen der Grünen beschlossen. Dieser Beschluss wurde ebenso von der Lokalen Partnerschaft einstimmig bekräftigt. In der folgenden Sitzung der Gemeindevertretung hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den Ersatzneubau abgelehnt“, heißt es in der CDU-Presseerklärung.

„Keine Förderung für Sanierung“

Aus wirtschaftlichen und städtebaulichen Gründen sei eine Sanierung nicht weiter verfolgt worden. „Für eine Sanierung gibt es keine Fördermittel. Die Kosten der dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen wurden im Jahr 2018 auf 131 000 Euro geschätzt, derzeit bedingt durch die stattgefundenen Kostensteigerungen auf rund 145 000 Euro“, schreibt die CDU.

Zum damaligen Zeitpunkt sei man von einer Förderung aus dem Stadtumbauprogramm ausgegangen. Hier habe die Kostenschätzung bei 325 000 Euro und eine Förderung bei circa 60 Prozent gelegen. Die Christdemokraten bewerten die Entscheidung „unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und mit Blick auf unsere aktuelle Haushaltslage“ als richtig. Zwischenzeitlich sei die Gemeinde dazu aufgefordert worden, ein vorrangiges Förderprogramm für Radwege zu prüfen. Konkret handelt es sich um das Sonderprogramm Nahmobilität, das speziell für den Ausbau eines nachhaltigen und lückenlosen Radverkehrsnetzes aufgelegt worden sei. „Hier beträgt die Förderung 70 Prozent. Allerdings mit der Vorgabe, dass Querungen eine Breite von mindestens vier Meter haben müssen. Und dies aus gutem Grund. Der Fördergeber möchte hiermit die Infrastruktur insbesondere im Radverkehr langfristig zukunftssicher gestalten“, heißt es in der CDU-Presseerklärung. „So sind wir im Jahr 2018 von Gesamtkosten in Höhe von 325 000 Euro für den Schulsteg bei circa 60 Prozent Förderung und einem Eigenanteil von circa 130 000 Euro ausgegangen. Aktuell liegen die geschätzten Gesamtkosten für die Vier-Meter-Variante bei einer Förderung von 70 Prozent bei 400 000 Euro und einem verbleibenden Eigenanteil von circa 120 000 Euro“, rechnen die Christdemokraten vor. Es sei somit auch die günstigere Variante.

In den Gesamtkosten enthalten seien der Abbruch und die Entsorgung des bestehenden Stegs, Erdarbeiten, Herstellung der Widerlager, Planungskosten, der neue Steg, Baunebenkosten wie Fachgutachten und das Genehmigungsverfahren. Auch die erforderlichen Verlegungen der Versorgungsleitungen seien in diesen Kosten einkalkuliert und bereits geprüft, betont die CDU.

Die Christdemokraten betonen, dass „die zweitgünstige Variante der vorgestellten Planungsmöglichkeiten“ ausgewählt wurde. „Der Unterschied zur günstigsten – allerdings optisch deutlich weniger ansprechenden – Variante aus Stahlbeton, liegt finanziell bei 800 Euro“, heißt es in der Pressemitteilung.

Auch mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) sei die Erneuerung des Schulsteges eingehend erörtert worden. „Für den ADFC stellt diese Planung einer neuen breiteren Brücke in zentraler Ortsmittelpunktlage eine sinnvolle, zeitgemäße und nachhaltige Maßnahme zur innerörtlichen Radverkehrsförderung dar“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Lebenszyklus von 100 Jahren“

Zudem habe man die „für die Bürger sparsamste und kostengünstigste Variante mit einem zu erwartenden Lebenszyklus von circa 100 Jahren inclusive Pflege und Wartung favorisiert“, gehen die Christdemokraten auf in einem Leserbrief geäußerte Bedenken ein, der in dieser Zeitung am 18. Dezember veröffentlicht wurde.

Schriftlich sei der Gemeinde bereits bestätigt worden, dass der Schulsteg förderwürdig ist. Die Aufnahme in das Programm sei der Kommune in Aussicht gestellt worden, betont die CDU. „Auch stellen antizyklische Investitionen durch Förderprogramme einen wichtigen Teil der volkswirtschaftlichen Maßnahmen des Bundes dar, die der Wirtschaft in und nach der Krise wieder auf die Beine helfen sollen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Mit Blick auf das Nein der Einhäuser Grünen zu dem Vorhaben verweist die CDU darauf, dass sich „gerade die Grünen im Land Hessen sich für eine verstärkte und optimierte Nahmobilität und den Ausbau von breiten Radverkehrsanlagen einsetzen“. Keine Bedenken haben die Christdemokraten, dass die Fördermittel für dieses Programm nicht ausreichen könnten. Die erforderlichen Gelder „in Höhe von circa 43 Millionen Euro wurden im Landeshaushalt auch mit den Stimmen der CDU und der Grünen für die Jahre 2021 bis 2023 bereitgestellt“, heißt es in der CDU-Presseerklärung.

Mit dem Neubau des Steges könne auch das von der CDU beantragte „Grüne Klassenzimmer“ in die weitere Planung aufgenommen und weiterverfolgt werden. Das Umfeld des neuen Steges werde im Rahmen der Renaturierung zeitnah fachmännisch angelegt und gestaltet.

„Auch die Natur werde sich an dieser Stelle innerhalb kürzester Zeit nachhaltig erholen“, ist die CDU überzeugt. Dort, wo sich heute noch der alte Schulsteg befindet, könne zudem „ein Rückbau der bestehenden Befestigungen umgesetzt und somit auch dieser Bereich noch etwas naturnaher gestaltet werden“. Die Natur an ausgewählten Stellen erlebbar machen, fördere „die Aufmerksamkeit für unsere einmalige Flora und Fauna in der Ortsmitte“. Bei den in der Vergangenheit stattgefundenen Bürgerbeteiligungen im Rahmen des Stadtumbauprogramms sei es der Wunsch der Bürger gewesen, „eine Plattform als Aufenthaltsfläche im Bereich der Weschnitz zu schaffen“.

„Mit der breiteren Variante des Steges kann neben der Verkehrssicherheit auch ein weitreichender und entspannter Blick in die renaturierte Weschnitz und deren vielfältigen Artenreichtum genommen werden und dies ganz ohne einen weiteren Eingriff in die Uferbereiche des Gewässers. Neben einer erhöhten Verkehrssicherheit für Radfahrer mit Lastenrädern, Fahrräder mit Anhängern, Mütter mit Kinderwagen, Rollatoren, Rollstühlen und Fußgänger bietet diese zentrale Querung in der Ortsmitte sicher einen angenehmen Ausblick auf unsere wunderschöne Weschnitz“, heißt es abschließend in der Presseerklärung der Einhäuser CDU. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.12.2020