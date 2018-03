Anzeige

Einhausen.Der Schützenverein veranstaltet auch in diesem Jahr wieder das „Ostereierschießen“. Am Sonntag, 25.März, können die Gäste von 10 bis 17 Uhr im Schießkeller des Bürgerhauses ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Geschossen wird mit dem Luftgewehr auf zehn Meter Entfernung. Für jeden Treffer ins Schwarze bekommen die Teilnehmer ein buntes Osterei. Damit Familien mit Kindern ihren Vorrat an Eiern fürs Osterfest zusammenschießen können, wird aufgelegt gezielt. Für das leibliche Wohl hat der Verein natürlich auch gesorgt. Zur Mittagszeit gibt es heiße Würstchen und Fleischkäse und am Nachmittag auch Kaffee und Kuchen. elo