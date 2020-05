Fusion der Fußballvereine in trockenen Tüchern

Einhausen. Es ist vollbracht: Aus der Sportgemeinde Einhausen (SGE) wurde am Mittwochabend die Spiel- und Sportgemeinschaft Einhausen (SSG). Einstimmig votierten die rund 50 anwesenden Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung in der Mehrzweckhalle für die neue Satzung, die den Weg bereitet für die Fusion mit dem FSV Einhausen und die damit verbundene Namensänderung. Erhalten bleibt der Zusatz „1919“ als Gründungsjahr des Vereins. „Wir sind also auch künftig über 100 Jahre alt“, sagte Reimund Strauch, bis Mittwochabend noch Vorsitzender der SGE.

Mit der Satzungsänderung wurde die hauptverantwortliche Position jedoch abgeschafft. Stattdessen gibt es künftig einen gleichberechtigten Vorstand, der aus mindestens drei und maximal sechs Personen bestehen muss. Bei den nachfolgenden Wahlen wurde das neue Leitungsgremium voll besetzt: Mit Hinblick auf die Fusion mit jeweils drei Vertretern aus den Reihen der bisherigen SGE und drei Neumitgliedern, die bislang beim FSV aktiv waren. Einstimmig in den Vorstand gewählt wurden die bisherigen Vorsitzenden der beiden Fußballvereine, Reimund Strauch und Markus Sommer, außerdem aus den Reihen der SGE Jörg Völker (Sportlicher Leiter) und Florian Ziegler, sowie vom FSV Volker Mosis und Michael Wolf.

Damit sind die Grundlagen für die Fusion gelegt, die offiziell zum 1. Juli über die Bühne gehen soll. Was noch aussteht, ist die Mitgliederversammlung des FSV. Die ist jetzt nach Angaben von Markus Sommer für den 29. Mai angesetzt. Dabei soll die Auflösung des Vereins beschlossen werden.

Ausführlicher Bericht in der Freitagsausgabe des BA

