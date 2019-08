Einhausen/Lorsch.Männer aus den Pfarrgemeinden St. Michael Einhausen und Sankt Nazarius Lorsch begeben sich vom 23. bis 25. August auf eine Fußwallfahrt nach Walldürn. Am 25. August fährt ein Bus zum Schlussgottesdienst in der Wallfahrtsbasilika. Die Messe beginnt um etwa 15.45 Uhr nach dem Einzug der Wallfahrer, ihrer Begrüßung und den Ehrungen.

Der Bus fährt um 12.45 Uhr an der katholischen Kirche Einhausen ab. Angehörige der Pfarrgemeinde Sankt Nazarius Lorsch sind willkommen. Sofern sich Teilnehmer aus Lorsch anmelden, können sie an der Stadthaus Apotheke (nähe Kaiser-Wilhelm-Platz) Lorsch um 13 Uhr zusteigen. Alle, die mit Bus oder Pkw nach Walldüm fahren und den Abschlussgottesdienst mitfeiern, können die Fußwallfahrer bei Kaffee und Kuchen am Stadtrand (Pavillon) begrüßen. Rückfahrt ist im Anschluss an die Messfeier. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.08.2019