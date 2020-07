Geflügelzüchter fürchten Deichsanierung

Biblis/Einhausen.Das zeitweilige Problem mit dem Trinkwasser in der Vereinsgaststätte am Werrtor in Biblis haben die dortigen Geflügelzüchter längst gelöst: Es wurde eine provisorische Leitung gelegt, über die sie mit Gemeindewasser versorgt werden. Die Vereinskneipe ist wieder offen, wie gehabt täglich ab 11 Uhr. Dann ist da aber noch die geplante Sanierung des Weschnitz-Deiches, hinter dem die Gebäude der

...