Einhausen.Am kommenden Samstag, 23. Juni, findet ab 15 Uhr der zweite Neubürgerempfang der Gemeinde Einhausen statt. Im Bürgerhaus in der Friedensstraße sollen die Zugezogenen der vergangenen zwei Jahre ihre neue Heimatgemeinde kennenlernen. Bürgermeister Helmut Glanzner will die Neubürger herzlich in ihrem neuen Wohnort willkommen heißen.

Vereine stellen sich vor

Im Foyer des Bürgerhauses stellen sich bei dieser Gelegenheit einige der insgesamt rund 40 Einhäuser Vereine mit Infoständen vor. Bürgermeister Helmut Glanzner zeigt in einer Präsentation die Vorzüge der Weschnitzgemeinde auf und lädt die Neubürger anschließend zu einer Zusammenkunft in lockerer Atmosphäre auf ein Gläschen Sekt ein. Danach besteht die Gelegenheit, gemeinsam auf dem Heckenfest des Musikcorps unter den Platanen am Rathaus weiterzufeiern. „Wo sonst lassen sich schließlich besser neue Kontakte knüpfen und wo kann man besser zusammenkommen?“, freut sich Helmut Glanzner auf neue Gesichter und engagierte Bürger. red