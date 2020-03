Gemeindevorstand zieht bei Veranstaltungen die Reißleine

Einhausen.Noch am Dienstagabend bei der Jahreshauptversammlung des Vereins „Einhausen lebenswert“ war Bürgermeister Helmut Glanzner zuversichtlich, dass die für dieses und nächstes Wochenende geplanten Veranstaltungen in der Weschnitzgemeinde stattfinden werden. Doch nach den Entwicklungen der vergangenen Tage hat der Gemeindevorstand bei seiner Sitzung am Donnerstagabend die Reißleine gezogen. Die

...