Geschichten vom „kleinen König“

Einhausen.Die Aktion „Lesefestival“, die 2019 zum zweiten Mal in der Sporthalle von Einhausen veranstaltet wurde, sprach nicht nur die Erwachsenen an, sondern auch kleine Zuhörer. Weil Bürgermeister Helmut Glanzner wegen eines anderen Termins ausgefallen war, hatte sich der CDU-Vorsitzende Matthias Utermann bereiterklärt, in die Bresche zu springen.

Er las einer begrenzten Zahl von Kindern ein

...