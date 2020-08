Geweihte Kräuter und Lieder zu Ehren von Maria

Einhausen.Mit einem Gottesdienst mit der traditionellen Kräuterweihe feierten die Einhäuser Katholiken am Freitagabend, dem Vorabend von Mariä Himmelfahrt. Es handelt sich um das Fest der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel am 15. August. Es wird von mehreren christlichen Konfessionen gefeiert und im 5. Jahrhundert von Bischof Kyrill von Alexandrien eingeführt.

Unter der Leitung von

...