Giggel und Sandhas sollen bunt werden

© SEitz

Einhausen/Lorsch.Die Christdemokraten aus Einhausen und Lorsch haben zum Jahresbeginn eine gemeinsame Aktion für Kinder gestartet. Stefanie Seitz (Bild: CDU), die bei der Kommunalwahl am 14. März erstmals auf der Liste der CDU für die Gemeindevertretung in Einhausen kandidieren wird, hat zwei Malbücher gestaltet, die Kinder aus den beiden Kommunen jetzt per E-Mail bestellen können.

Mit bunten Stiften

...