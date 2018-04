Anzeige

Einhausen.Am 11. April um 15 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde wieder zur NaturKinderKirche ein. Das Thema lautet diesmal „Neues Leben beginnt“.

„Im Wald auf Entdeckungstour gehen, den Wechsel der Jahreszeiten miterleben und die Welt und den Wald als Gottes gute Schöpfung erleben, in der man Gott auf vielfältige Art und Weise begegnen kann. Alles das möchten wir mit der NaturKinderKirche“, schreibt die Gemeinde in ihrer Einladung.

Vier Termine im Jahr

Das Projekt besteht aus vier jahreszeitlich gestalteten Gottesdiensten, die seit Dezember 2017 für die großen Kindergartenkinder ab einem Alter von fünf Jahren organisiert werden. Auch ältere Geschwister sind willkommen und kleinere Kinder dürfen in Begleitung eines Elternteils teilnehmen. Treffpunkt ist der evangelische Kindergarten in der Martin-Luther-Straße. Von dort aus laufen die Teilnehmer in den Wald. „Wir bauen eine Mitte aus Naturmaterial, zünden eine Laterne an und hören eine Geschichte“, schreibt die Gemeinde. Im Anschluss ist Zeit für eine passende Entdeckungstour in Kleingruppen im Wald.