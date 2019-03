Gottesdienst mit Krankensalbung

Einhausen.Eine Krankheit kann oft zum Wendepunkt im Leben werden. Deshalb feiert die Katholische Kirche das Sakrament der Krankensalbung: Gott nimmt mich an, wie ich bin – mit all meinen Ängsten, meiner Hoffnungslosigkeit und Verdrossenheit, sogar mit meiner Ungerechtigkeit und Schuld. Durch die Krankensalbung soll in Erinnerung gerufen werden, dass Christus auch in schwierigen Zeiten gegenwärtig ist.

Für kommenden Samstag, 23. März, lädt Pfarrer Klaus Rein von der katholischen Pfarrgemeinde Einhausen zu einem „Gottesdienst für Gesunde und Kranke“ mit Krankensalbung in die Pfarrkirche Sankt Michael ein. Die Eucharistiefeier beginnt um 14.30 Uhr, angesprochen ist die gesamte Pfarrgemeinde. So soll zum Ausdruck kommen, dass Gesunde und Kranke eine Gemeinde bilden.

Alte und Kranke werden auf Wunsch von zu Hause abgeholt. Nach dem Gottesdienst klingt der Nachmittag im Pfarrzentrum aus. Doch warum soll das Sakrament der Krankensalbung empfangen werden? „Der Empfänger wird dadurch darin gestärkt, seine Krankheit anzunehmen, sie zu ertragen und aktiv mitzuhelfen, wieder gesund zu werden“, erklärt der Seelsorger.

Im Vertrauen auf Gott soll der Mensch bei Niedergeschlagenheit und Angst gestärkt werden. Zur Krankensalbung rät der katholische Theologe vor größeren Operationen, bei langen und ernsthaften Erkrankungen oder wenn jemand alt und gebrechlich ist. Wer teilnimmt, empfängt die Salbung mit dem Krankenöl sowie das Auflegen der Hände.

Sünden werden vergeben

In diesem Zusammenhang verweist Pfarrer Rein auf den Jakobusbrief, in dem es heißt: „Ist einer von euch bedrückt, dann soll er beten. Ist einer fröhlich, dann soll er ein Loblied singen. Ist einer von euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich; sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben.“

Pfarrer Klaus Rein bittet alle, die das Sakrament der Krankensalbung empfangen möchten, sich spätestens heute (Mittwoch) im Pfarrbüro von Sankt Michael schriftlich oder unter Telefon 06251/96440 anzumelden. Dabei sollte angegeben werden, ob die Sakramentsempfänger zu Hause abgeholt und gegebenenfalls liegend oder im Rollstuhl zum Gotteshaus gebracht werden müssen, ob sie Begleitung brauchen und ob sie zum anschließenden Beisammensein ins Pfarrzentrum kommen. nico

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.03.2019