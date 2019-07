Gottesdienste bereits am Montag

Einhausen.Die ökumenischen Einschulungs-Gottesdienste für die neuen Erstklässler der Grundschule an der Weschnitz finden bereits am Montag, 12. August, um 17 Uhr (Klassen 1b und 1d) und 18 Uhr (Klassen 1a und 1c) in der evangelischen Kirche statt. Die Grundschule hatte in einer Pressemitteilung fälschlicherweise den 13. August als Termin angegeben. In unserer Berichterstattung am vergangenen Dienstag hatten wir dieses Datum entsprechend veröffentlicht. Zu den Gottesdiensten laden die Katholische Gemeinde und die Evangelische Gemeinde gemeinsam ein. Die Einschulungsfeier im Bürgerhaus beginnt dann am Dienstag, 13. August, um 9 Uhr im Bürgerhaus.

Für die Klassen zwei bis vier beginnt das neue Schuljahr wie berichtet am Montag, 12. August, um 8 Uhr. Der Unterricht endet an diesem Tag um 11.30 Uhr. Die Betreuung öffnet am ersten Schultag um 7 Uhr und nach dem Unterricht um 11.30 Uhr. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.08.2019