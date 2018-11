Grüne möchten Zahl der Gemeindevertreter verringern

Wenn die Ausschüsse der Gemeindevertretung tagen, haben Zuschauer kein Rederecht. Das ist in der Hessischen Gemeindeordnung klar festgeschrieben. Jetzt überlegt man in Einhausen, Bürgern im Vorfeld der Sitzungen die Möglichkeit zu geben, Anfragen zu stellen oder Anregungen einzubringen. Ähnlich wird es auch in Lorsch, Bensheim und Zwingenberg gehandhabt. Wie die Verfahren in den Nachbarkommunen genau umgesetzt werden, soll jetzt die Verwaltung eruieren. Der Ältestenrat der Gemeindevertretung wird dann darüber beraten, ob und wie eine entsprechende Regelung in der Geschäftsordnung verankert werden kann. Die letzte Entscheidung liegt beim Ortsparlament. kel