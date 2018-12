Grundsteuer soll steigen: 5,50 Euro mehr im Monat

5,50 Euro pro Monat: Auf diese durchschnittliche Mehrbelastung müssen sich die Einhäuser Grundstücksbesitzer für das kommende Jahr gedanklich einstellen. Zumindest dann, wenn der am Dienstagabend von Bürgermeister Helmut Glanzner (Bild: Zelinger) eingebrachte Haushalt 2019 von der Gemeindevertretung Anfang kommenden Jahres in der vorliegenden Form beschlossen wird.

Der Etatentwurf sieht zwar zum vierten Mal in Folge ein ausgeglichenes Ergebnis vor, mit einem leichten Überschuss von 12 791 Euro: Um nicht ins Minus zu rutschen, muss jedoch an der Steuerschraube gedreht werden. Im Etatentwurf eingeplant ist eine Erhöhung der Grundsteuer B von 400 auf 495 Punkte. Das wird nach Angaben des Rathauschefs rund 150 000 Euro zusätzlich in die Gemeindekasse spülen. Was sich mit Blick auf den gestiegenen Hebesatz viel anhört, führt nach Einschätzung von Helmut Glanzner zu den „vertretbaren“ durchschnittlichen Mehrkosten für Grundstücksbesitzern von besagten 5,50 Euro im Monat oder 66 Euro im Jahr. Mit der vorgeschlagenen Anhebung liege Einhausen zudem noch unter dem Durchschnittssatz, den die Kommunen im Kreis Bergstraße verlangen.

Dass es erneut einige Kraftanstrengungen kostet, den Etat wie vorgeschrieben ausgeglichen zu gestalten, ist nach Einschätzung des Bürgermeisters kein hausgemachtes Problem. Eine Vielzahl von Kommunen sei strukturell unterfinanziert. Es sei für Gemeinden wie Einhausen kaum möglich, sich einzig durch Einsparungen vor Ort aus dieser Misere zu befreien.

Einnahmen geringer als geplant

Auf wichtige Parameter wie die Entwicklung der Wirtschaft und die Konjunktur hat die Kommune nämlich keinen Einfluss. Schon in diesem Jahr werden laut Glanzner die Einnahmen der Gemeinde bei den Einkommensteueranteilen geringer ausfallen als geschätzt. Und auch für die kommenden Jahre muss man im Rathaus die auf den offiziellen Orientierungsdaten von Bund und Land beruhenden Prognosen nach unten korrigieren. Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass die Einnahmen aus den Einkommensteueranteilen bis zum Jahr 2021 um eine Millionen Euro steigen. Diese Kalkulation müsse man jetzt „erheblich reduzieren und anpassen“, so Glanzner.

Mehr Geld für Kinderbetreuung

Gleichzeitig steigen die Ausgaben: Bei den Aufwendungen für die Kinderbetreuung gegenüber dem Vorjahr sogar um 13,37 Prozent. Rund 2,24 Millionen Euro – knapp 130 000 Euro mehr als im Vorjahr – wird die Kommune zum Betrieb der Kindertagesstätten beisteuern. Verantwortlich dafür sei unter anderem die Gebührenbefreiung von Kindergartenkindern. Die Elternbeiträge für eine tägliche Sechs-Stunden-Betreuung übernimmt seit vergangenem Sommer das Land.

Glanzner sieht darin „ein richtiges und wichtiges Signal für Familien“. Bei der konkreten Umsetzung habe das Land jedoch erneut das Konnexitätsprinzip – wer bestellt, bezahlt – umgangen. Durch die Gebührenbefreiung bis zur sechsten Stunde steigt nämlich die Nachfrage nach längeren Betreuungszeiten. Die hierdurch wachsenden Personal- und Betriebskosten bleiben letztlich an der Kommune hängen.

Dennoch ist die Gemeinde dem Wunsch der Eltern nach längeren Öffnungszeiten nachgekommen, die ab Januar gelten werden. Die Kindergärten Weschnitzwichtel und Hagenstraße werden ab Januar längere Öffnungszeiten anbieten. In der Kita Hagenstraße wird es dann eine siebenstündige Betreuung von 7 bis 14 Uhr (bislang fünf Stunden) geben. Die Zeiten bei den Weschnitzwichteln werden von sieben auf täglich neun Stunden, 7 bis 16 Uhr, ausgeweitet.