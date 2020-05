Gruppen wechseln im Wochenrhythmus

Mit Flatterband wurde die Außenanlage der Kita Weschnitzwichtel in verschiedene Bereiche eingeteilt. Die Kinder der verschiedenen Kleingruppen sollen beim in der kommenden Woche startenden eingeschränkten Regelbetrieb nicht miteinander in Kontakt kommen. So soll die Corona-Infektionsgefahr minimiert werden.

