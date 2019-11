Günstige Wintersport-Artikel zu haben

Am Sonntag lädt der Skiclub zum Basar ins Bürgerhaus ein. © Skiclub

Einhausen.Eine große Auswahl an Wintersport-Artikeln ist am kommenden Sonntag (17.) in Einhausen zu finden. Der Skiclub lädt nämlich zu seinem Ski-Basar ein.

Der Verkauf von gebrauchten Skiern, Schlittschuhen, Helmen, Snowboards, Handschuhen sowie warmer Wintersportkleidung – auch für den Nachwuchs – beginnt um 12 Uhr im Bürgerhaus und läuft bis etwa 15.30 Uhr.

Wer Ware verkaufen möchte,

...