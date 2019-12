Gymnasium erst einmal ein Lorscher Thema

Einhausen/Lorsch.Bei der aktuellen Diskussion um ein mögliches Gymnasium in Lorsch werden als potenzielle Nutzer auch die Einhäuser Schüler genannt. Ob diese tatsächlich ein Gymnasium in der Nachbarstadt den etablierten Einrichtungen in Bensheim und Heppenheim vorziehen würden, dazu konnte die Rektorin der Einhäuser Grundschule an der Weschnitz, Sandra Aust, auf Nachfrage unserer Zeitung gestern keine

...