Hätte Einhausen Platz für Flüchtlinge aus Moria?

Die Flüchtlingsunterkünfte im Einhäuser Norden: Die Grünen wollen wissen, ob noch Plätze frei wären für Geflüchtete aus Moria. © Keller

Einhausen.Könnten auch in Einhausen Geflüchtete aus dem abgebrannten Flüchtlingslager in Moria untergebracht werden? Mit einer Anfrage an den Gemeindevorstand für die kommende Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstag wollen die Grünen das Thema grundsätzlich beleuchten.

Wissen wollen sie unter anderem, wie viele Plätze zur Unterbringung von Geflüchteten in Einhausen aktuell vorhanden und wie

...