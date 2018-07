Anzeige

Einhausen.In diesem Jahr wird es keine Hahnenkammspiele geben. Der Traditionsverein (VzEdT) hat den traditionellen Spaßwettkampf der Kerwegruppen – unser Bild zeigt einen Wettbewerb aus dem vergangenen Jahr – abgesagt. Vorgesehen war die Gaudi eigentlich für den 4. August. Doch da hatten zahlreiche Helfer und Teilnehmer keine Zeit, erklärt Vereinsvorsitzende Christiane Hiemenz. Einen anderen Termin habe man jedoch kurzfristig nicht mehr finden können. Und auf die Macher des Traditionsvereins wartet in den kommenden Wochen ohnehin wieder genügend Arbeit. Am 1. August beginnen die Kerwegruppen schon mit dem Bau der Wagen für den großen Umzug am 7. Oktober. kel/Archivbild: Weinbach