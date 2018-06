Anzeige

Einhausen.Am 17. Juni feiert die katholische Pfarrgemeinde St. Michael Einhausen Pfarrfest. Es beginnt um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Pfarrkirche. Danach wird im Pfarrzentrum und drumherum in der Rheinstraße gefeiert. Die Bevölkerung ist eingeladen.

Geboten werden tolle Spiele für Kinder, Basteln für die Kleinsten, Kinderschminken und ein Wettrennen mit Bobby-Cars. Locken dürfte die Besucher auch eine reichhaltige Tombola. Ab 17 Uhr erfolgt die obligatorische „Nietenverlosung“. Natürlich ist auch für Essen und Trinken gesorgt und die Besucher dürfen sich auf Kaffee und Kuchen freuen. Der Pfarrgemeinderat hofft auf schönes sonniges Wetter.

Vor dem Vergnügen steht aber die Arbeit. So sucht die Pfarrgemeinde für Samstag (16.) ab 9 Uhr Helfer zum Aufbau der Zelte, zum Aufstellen von Biertischgarnituren, einer Grillstation und Essensständen. Belohnt werden die Helfer mit einem Imbiss. Für das Fest werden Spender gesucht für Kuchen und Salate. Wer hier helfen will, kann sich im Pfarrbüro melden. In der Kirche liegt auch eine Liste aus, in die man sich eintragen kann.