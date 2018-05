Anzeige

Einhausen.Noch sind es knapp zwei Wochen bis zum Sommerfest des Einhäuser Obst- und Gartenbauvereins am 10. Juni ab 10.30 Uhr. Dazu ist die Bevölkerung eingeladen.

Der Vorsitzende Stephan Spahl hat aber noch ein Anliegen. Benötigt werden Helfer am 9. Juni für die Organisation und den Aufbau auf der Anlage des Vereins Im Glockenacker. Auch für den Abbau am 11. Juni werden noch fleißige Hände gesucht. Dazu kommt, dass der Verein für das Fest gerne Kuchen- und Salatspenden hätte.

Wer helfen will, sollte sich mit dem Vorsitzenden per E-Mail unter folgender Adresse in Verbindung setzen: ogv-einhausen@gmx.de. ml