Helmut Glanzner als Rathauschef bestätigt

Noch rechtzeitig vor Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland wurde Helmut Glanzner am 2. Februar von den Wählern als Einhäuser Bürgermeister im Amt bestätigt. Dass der Amtsinhaber bei einer Wahl ohne Gegenkandidat wohl kaum in Gefahr geraten konnte, den Chefsessel im Rathaus zu verlieren, schien schon im Vorfeld klar. Spannend war jedoch die Frage, wie hoch die Zustimmung ausfallen würde. Mindestens 70 Prozent hatte sich Helmut Glanzner im Vorfeld gewünscht. 73 Prozent waren es geworden.

Niedrige Wahlbeteiligung

Nicht ganz zufrieden war Glanzner mit der Wahlbeteiligung. Knapp 47 Prozent der Wahlberechtigten hatten im katholischen Pfarrzentrum oder per Briefwahl abgestimmt. Mindestens 50 Prozent hatte sich Glanzner erhofft. Doch die Wahlbeteiligung konnte die Freude über das Ergebnis nicht trüben – weder bei Helmut Glanzner und seiner Familie, noch bei den zahlreichen Gratulanten, die das Einhäuser Rathaus aufgesucht hatten. Bundestagsabgeordneter Michael Meister gehörte ebenso dazu wie Landtagsabgeordneter Alexander Bauer, Staatssekretär Thomas Metz sowie die gesamte Landratsamtsspitze mit Christian Engelhardt, Diana Stolz und Karsten Krug.

Der Urnengang selbst war nach Angaben von Wahlleiter Christoph Schumacher „absolut problemlos“ verlaufen. Erstaunlich war seines Erachtens die hohe Zahl an Briefwählern. Die Auszählung verlief reibungslos. Bereits gegen 18.45 Uhr hatte der Erste Beigeordnete das vorläufige Wahlergebnis verkünden können und damit für anhaltenden Applaus im Rathausfoyer gesorgt.

Schon am Dienstag nach der Wahl saß der Bürgermeister wieder an seinem Schreibtisch. Noch nicht abzusehen war damals, dass die Amtseinführung völlig anders ausfallen würde, als sich Helmut Glanzner das erhofft hatte. Eigentlich hätte er gerne unter Beisein möglichst vieler Bürger seinen Amtseid abgelegt.

Doch dann kam Corona dazwischen. Und so führte ihn der Vorsitzende de der Gemeindevertretung, Ingo Bettels, bei einer Sitzung des Ortsparlaments am 23. Juni in der Mehrzweckhalle fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit in die zweite Amtszeit ein. Deren offizieller Beginn war dann am 1. August.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020